Татар-информ

4 июня 2019, 10:36

Духовная жизнь

Нижнекамские мусульмане отмечают Уразу-байрам

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Духовная жизнь

Нижнекамские мусульмане отмечают Уразу-байрам

Фото: e-nkama.ru

На Центральной Соборной мечети в Нижнекамске расположен экран для трансляции праздничного намаза.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). У мусульман завершился священный месяц Рамадан. Сегодня, 4 июня, правоверные отмечают Уразу-байрам, который ознаменует завершение строгого поста. Его соблюдение является одним из пяти столпов Ислама, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По традиции, основные торжества в Нижнекамске в честь завершения месяца Рамадана совершаются на территории Центральной Соборной мечети. Праздничный намаз и проповедь началась в 7.00.

Во время службы на территории Центральной Соборной мечети расположили экран для трансляции, чтобы все верующие мусульмане смогли видеть происходящее внутри мечети.

Праздничные службы идут также в мечети «Нур», Красноключинской мечети и сельских поселениях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что праздничный намаз в казанской мечети «Ярдэм» будет сопровождаться сурдопереводом.

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