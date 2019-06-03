Праздничный намаз в казанской мечети «Ярдэм» будет сопровождаться сурдопереводом

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 4 июня мечеть «Ярдэм» приглашает всех верующих принять участие в празднике. Уникальность праздничного вагаза, который будет прочитан в казанской мечети заключается в том, что он будет сопровождаться сурдопереводом (жестовым языком для глухонемых). Глухонемые и слабослышащие целый месяц держали уразу, читали таравих – специальный намаз во время месяца Рамазан, сообщает ДУМ РТ.



Завтра весь мусульманский мир отметит великий праздник – Ид-аль-Фитр, Ураза-байрам. В соответствии с решением президиума ДУМ РТ, проповеди Ураза-байрам для крупных городов республики запланированы на 6:30 утра, праздничный гает-намаз – на семь часов утра. В мечетях райцентров и сельских поселений – на 30 минут после восхода солнца или по решению прихожан.



В мечети «Ярдэм» мероприятия по случаю Ураза-байрам начнутся в 5.30 со чтения Священного Корана, потом совершается дуа. В 6.30 – праздничный вагаз, в 7.00 – гает-намаз.



В месяц Рамазан на территории Лечебно-учебного реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» и близ одноименной мечети в течение месяца проходили массовые ифтары в «Шатрах Рамазана», где ежедневно накрывались столы на 1200 человек. Ифтары наиболее красочно отражают суть Ислама – миролюбие, радушие, гостеприимство и помощь неимущим и людям с ограниченными возможностями.

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