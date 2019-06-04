Татар-информ

4 июня 2019, 07:23

Духовная жизнь

Президент РТ принял участие в праздничном богослужении в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети

Духовная жизнь

Президент РТ принял участие в праздничном богослужении в честь Ураза-байрам в Галеевской мечети

Богослужение провел муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ») Сегодня мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан. Праздничный намаз в честь одного из самых почитаемых религиозных праздников Ураза-байрам – Ид аль-Фитр прошёл во всех в мечетях Татарстана.

По решению Духовного управления мусульман РТ в крупных городах республики гает-намаз начался в 7 часов. В районных центрах и селах с учетом пожеланий прихожан праздничные богослужения решили провести рано утром — через полчаса после восхода солнца.

В праздничном намазе в честь Ураза-байрам, который прошёл в Галеевской мечети столицы республики, принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Богослужение провел председатель ДУМ РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Прямую трансляцию из Галеевской мечети вел телеканал ТНВ.

Обращаясь к пришедшим на праздничное богослужение в Галеевскую мечеть, муфтий Татарстана поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр, а также зачитал тексты поздравлений, с которыми обратились к верующим Президент России Владимир Путин и Президент РТ Рустам Минниханов.

В своей праздничной проповеди муфтий республики процитировал аяты и изречения пророка Мухаммеда, рассказал о значимости священного месяца Рамадан в жизни мусульман, о значении и обязательности соблюдения поста верующими.

В праздник Ураза-байрам - Ид аль-Фитр мусульмане подводят итоги священного месяца, отметил муфтий республики. Рамадан даёт каждому верующему возможность усмирить страсти и проявить больше усердия, стремления к благочестию, милосердию и благотворительности, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

Также месяц Рамадан — это возможность для духовного очищения и обогащения новыми знаниями, отметил муфтий республики. Он добавил, что в исламе всегда почитался труд на благо людей и в связи с этим подчеркнул важность проведения в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. 

После проповеди все собравшиеся в Галеевской мечети совершили праздничный намаз, который также прочитал муфтий Татарстана.

Зал Галеевской мечети был полностью заполнен верующими. Те, кому не хватило места внутри, смогли совершить гает-намаз на площади перед мечетью.

Сегодня по всей республике пройдут различные мероприятия, посвящённые Ураза-байрам. Во время праздничной проповеди муфтий РТ пригласил всех желающих в казанский Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького, где пройдёт «Рамазан Фест», организованный ДУМ РТ. 

Праздничная программа «Рамазан Фест», который начнётся в 13.00, будет посвящена теме семейных ценностей и укрепления преемственных связей между поколениями.  

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