Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступившим праздником Ураза-байрам. Он отметил тесную связь праздника с духовными и культурными традициями татарского народа и пожелал счастья и благополучия всем татарстанцам. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В нашей многонациональной республике празднование Ураза-байрама имеет тысячелетние корни, самым тесным образом переплетаясь с древними культурными и семейно-бытовыми традициями татарского народа. С добрыми поздравлениями и благопожеланиями в адрес мусульман неизменно обращаются христиане и представители других религий, укрепляя нас в общем стремлении к благу и процветанию родного Татарстана», – отметил в своем обращении Рустам Минниханов.

Он добавил, что в этот праздник в мечетях по всей республике особое значение приобретают призывы к единению, благоразумию и состраданию. Напомнил Минниханов и о доброй традиции проведения многолюдных ифтаров, детских праздников, благотворительных и культурно-просветительских мероприятий. По его словам, с каждым годом все больше людей становятся участниками этих событий.

«Пусть же Ураза-байрам вновь одарит вас радостью духовного общения со Всевышним, наполняя сердца верующих светом, а дома покоем! От всей души желаю вам и вашим близким счастья, мира, добра и благополучия», – заключил Президент Татарстана.

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