В рамках «Дней Швейцарии» в Казани покажут фильмы фестиваля Cherchez la femme

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В рамках Дней швейцарской культуры в казанском Центре современной культуры «Смена» состоятся показы лучших игровых и документальных фильмов из программы фестиваля Cherchez la femme («Ищите женщину»).

Сегодня в 19.30 состоится официальное открытие цикла кинопоказов, организованного при поддержке посольства Швейцарии в России. С короткими речами должны выступить заместитель посла Тобиас Привителли и руководитель отдела культуры посольства Елена Наумова, отмечают организаторы события.

Состоится показ фильма «Божественный порядок» Петры Вольпе, посвященного женщинам-активисткам, добивавшегося распространения всеобщего избирательного права на женщин Швейцарии.

В среду, 5 июня, будет продемонстрирована картина Алин Зутер «Резунс». Ее события разворачиваются в кантоне Граубюнден, где говорят на ретороманском – четвертом национальном языке Швейцарии. В пятницу, 7 июня, желающие смогут увидеть психологическую драму Катарины Висс «Сара играет оборотня», посвященную истории взросления. А в субботу, 8 июня, вниманию публики будут представлены ленты «Мока» Фредерика Мерму и «Женщина и поезд» Тимо фон Гунтена.

Завершит же цикл кинопоказов в воскресенье, 9 июня, фильм «Иза Гессе-Рабинович. Большая игра» Анки Шмид о знаменитых швейцарках XX века: Изе Гессе, режиссере и художнице, и Элле Майяр, одной из самых известных путешественниц страны.

Посещение кинопоказов все эти дни будет свободным. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», мероприятия в рамках «Дней Швейцарии» будут проходить также в одном из торговых центров города и в парке «Черное озеро».

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