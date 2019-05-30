Жители Казани приготовят фондю и получат образцы натуральной красоты на фестивале «Дни Швейцарии»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). С 7 по 9 июня в Казани состоится фестиваль «Дни Швейцарии». Мероприятия будут проходить на трех площадках Казани – в одном из торговых центров города, парке «Черное озеро» и Центре современного искусства «Смена», сообщает Дирекция скверов и парков.



Фестиваль начнется 7 июня в 17.00 на «Черном озере». Здесь пройдут дегустации традиционных швейцарских блюд и напитков, мастер-классы, лекторий и выступления музыкантов-альпхорнистов. В 17.30 гости парка смогут послушать лекцию на тему «Современная Швейцария: единство в многообразии».



8 июня в полдень музыканты-альпхорнисты продолжат выступление, а в два часа дня начнется презентация «Домашней аптечки и секретов натуральной красоты из Швейцарии» с выдачей образцов. Кроме того, любой желающий сможет научиться готовить фондю на мастер-классе, который начнется в 16.00, а в 18.00 – послушать лекцию о лучших отелях Швейцарии. Завершится программа второго дня фестиваля концертом.



9 июня мероприятия фестиваля также стартуют в полдень. Лекция о сортировке отходов и опыте Швейцарии в данном виде деятельности состоится в 15.00.



В рамках фестиваля также пройдет ярмарка-продажа товаров швейцарских производителей в одном из торговых центров города, а в Центре современного искусства «Смена» казанцев ждут вечерний прием, дегустация блюд швейцарской кухни и показ швейцарского кино.

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