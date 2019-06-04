Ежедневное употребление кофе оказалось безвредным для сердца

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Ежедневное употребление кофе не сказалось на состоянии сердца и сосудов даже тех людей, которые пили по 25 чашек этого напитка в день. К такому выводу пришли британские врачи, рассказавшие об этом на ежегодной встрече Британского общества кардиологии в Манчестере, передает РИА Новости.

Участниками исследования стали около 8 тыс. добровольцев – как любителей кофе, так и почти или вовсе не употреблявших его. Все они изначально не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Подопытным замерили эластичность стенок аорты и жесткость всех артерий в целом – эти факторы напрямую влияют на состояние сердца и сосудов. Кроме того, исследователи узнали об испытуемых, насколько много кофе они пьют.

По этому параметру участников эксперимента разбили на три группы: пьющие меньше одной чашки в день, от одной до пяти и от пяти до 25. Небольшая разница в состоянии артерий между группами действительно была, однако она оказалась связана с принадлежностью к мужскому полу и приверженностью к курению. После учета этих моментов различия исчезли.

«Хотя мы и не можем раскрыть причинно-следственную связь, нам удалось показать, что кофе не настолько вредно для артерий и сердца, как показывали прошлые исследования», – подчеркнул Кеннет Фунг из Университета королевы Марии в Лондоне.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», эксперты назвали кофе лучшим напитком для профилактики рака кожи.

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