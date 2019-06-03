Татар-информ

3 июня 2019, 23:56

ОбществоHi-Tech

Стали известны смартфоны, которые сдают в ремонт чаще всего

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ОбществоHi-Tech

Стали известны смартфоны, которые сдают в ремонт чаще всего

У жителей Москвы наиболее часто ломаются гаджеты, произведенные корпорацией Apple.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Аналитики проекта «Чудо техники» составили рейтинг смартфонов, которые жители Москвы чаще всего сдают в ремонт. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий столицы страны.

Лидерами по числу поломок оказались гаджеты, произведенные американской корпорацией Apple. На втором месте по ненадежности оказались смартфоны южнокорейской компании Samsung, а на третьем – китайской Xiaomi.

При этом, по словам экспертов, у айфонов чаще всего возникают проблемы с батареей. А вот каждый второй отданный в ремонт смартфон китайского производства нуждается в замене экрана.

Наиболее ремонтируемыми в Москве являются модели, «выпущенные пять-семь лет назад и, видимо, самые распространенные среди горожан», отметила руководитель проекта «Чудо техники» Олеся Кузьмина. Это iPhone 6, 5S, 5 и 6S; Samsung A5, S3 и A3; Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты назвали привычки пользователей, убивающие смартфоны.

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