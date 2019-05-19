Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфоны

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Специалисты определили наиболее распространенные привычки пользователей, сокращающие срок использования их смартфонов, сообщает «Газета.Ru».

На первом месте по распространенности среди причин поломок гаджетов – их падение на твердую поверхность. Современные мобильные устройства без защитного стекла и чехла в подобных случаях просто обречены на получение серьезных повреждений.

На второй позиции среди причин поломок – попадание воды. Пользователи часто используют достаточно защищенные смартфоны для съемок под водой или попросту моют их под струей из-под крана, забывая о сохраняющихся рисках.

Кроме того, ставя смартфоны на зарядку в темноте, люди часто путают разъем для зарядки с портом Micro USB, что может привести к поломке последнего.

Среди других распространенных причин повреждения гаджетов – использование «неродных» зарядных устройств и совершение действий, способствующих чрезмерному нагреву во время зарядки, а также установка сомнительных приложений.

Установка же сомнительных аккумуляторов и вовсе чревато взрывом устройства, который может привести к пожару.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эксперты составили топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года.

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