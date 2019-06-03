На съезде предпринимателей Автограда почтили память Штейнберга и зачитали приветствие Минниханова

(Набережные Челны, 3 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялся съезд предпринимателей. Его пленарная часть началась с минуты молчания в память о большом человеке и предпринимателе Леониде Штейнберге, который ушел сегодня на 73-м году жизни. Также предприниматели услышали послание Президента РТ Рустама Минниханова в свой адрес.

В форуме приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

Первая часть форума прошла в формате круглых столов. На них обсудили следующие темы: «Как стать экспортером», «Как с помощью цифровых технологий повысить производительность компаний», «Как дорасти до крупных заказов», «Как взять успешный старт», «Как выжать максимум из программ поддержки». Ключевую мысль, которая прозвучала на одном из круглых столов, выразила позже на «пленарке» экс-руководитель банка «Автоград» и член правления Торгово-промышленной палаты Челнов Венера Иванова. «Наши предприниматели катастрофически не информированы о тех формах поддержки, которые им предлагает государство. С этим надо что-то делать», — сказала Иванова.

Также в рамках съезда проводилась выставка продукции предпринимателей Челнов. Здесь свои стенды и товары представили крупные компании, среди которых – ООО «Хайер Лаундри Машин Рус» и кондитерская фабрика Акульчева. Также работы презентовали начинающие предприниматели. Так, со своей идей изготовления детской игровой мебели посетителей очаровала челнинка Рузиля Мурзабаева. Представитель спортивного комплекса «Ангар» показал презентацию первой и пока что единственной в Челнах крытой футбольной арены с искусственным газоном.

Даян Зарипов представил авторскую разработку и производство устройств в сфере пожарной безопасности. Особенность инновации заключается в том, что противопожарный комплекс реагирует не только на тактильные сигналы, но и на вид возгорания. «Иногда срабатывает сигнализация, а оказывается, что задымление создала непотушенная сигарета, а огня, собственно, и нет. Наш аппарат сам определяет, существует ли реальная опасность пожара или нет», — рассказал разработчик.

Пленарное заседание началось с минуты молчания — собравшиеся почтили память скончавшегося руководителя ТКФ «Кама-Тракс», почетного гражданина города Леонида Штейнберга. Затем министр экономики РТ Фарид Абдулганиев зачитал приветствие от имени Президента РТ Рустама Минниханова, адресованное участвующим в съезде предпринимателям.

«Развитие бизнеса — одна из приоритетных задач республики. В предпринимателях мы видим своих единомышленников и прилагаем все усилия для оказания им поддержки. Убежден, что совместная работа на съезде даст еще одну возможность для укрепления сотрудничества бизнеса и власти», — было сказано в приветствии.

Также в послании Президента РТ особо подчеркивалась эффективная работа по поддержке предпринимательства, которая проводится в Набережных Челнах. Выступивший далее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подтвердил это, приведя несколько цифр.

Сегодня в Автограде работает более 28,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 12 тыс. предприятий «средней руки» и более 16 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Это не просто цифры, а сила нашего города», — отметил Магдеев.

Предпринимательское сообщество вносит весомый вклад в развитие экономики и социальное благополучие города. В сфере МСП занято более 31% от общего числа жителей Челнов или 87,4 тыс. горожан. Оборот малых и средних предприятий города составляет 205 млрд рублей в год. Причем доля перерабатывающей промышленности по сравнению с 2016 годом в 2019-м выросла с 20,4 до 23,6%.

Укрепление основ челнинского предпринимательства проходит не без участия государства, отметил Магдеев. Так, за последние три года общая сумма финансовой поддержки МСП составила 6,7 млрд рублей. При этом только со стороны Министерства экономики РТ была оказана помощь в размере 756,7 млн рублей, которую получили за последнюю трехлетку 237 компаний.

Мэр Набережных Челнов выразил надежду, что челнинские предприниматели и в дальнейшем будут ощущать заботу государства.

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