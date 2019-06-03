Нагуманов: Зеленодольск — один из антилидеров рейтинга деловой активности РТ

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Зеленодольск является одним из антилидеров рейтинга деловой активности Татарстана. Такое мнение в ходе проектировочной сессии высказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

«Зеленодольск, к сожалению, исходя из наших замеров, ежегодно является одним из антилидеров рейтинга деловой активности в построении бизнеса. Мы видим, что здесь из года в год у предпринимателей есть определенные вопросы, которые не снимаются, есть определенные нехорошие ожидания. В целом они достаточно негативно оценивают общую ситуацию с развитием экономики и, соответственно, про свой бизнес большинство бизнесменов говорят не самым лучшим образом. Не скажу, что здесь все совсем плохо, но есть вопросы, которые требуют решения», — отметил спикер.

Он также добавил, что в рамках сессии зеленодольский актив предпринимателей совместно с городскими властями выделят значимые проблемы и предложат пути их решения.

«[Сегодня здесь собрался] зеленодольский актив наиболее ярких, значимых предпринимателей, которым есть что сказать. Мы не просто задаем вопрос: "Что делать?" — мы предлагаем вместе сформулировать четкую проблему и, самое главное, сформулировать направление, куда нам двигаться», – заключил Нагуманов.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске стартовала проектировочная сессия, в рамках которой будет разработан краткосрочный план мероприятий по повышению деловой активности и улучшению делового климата в ЗМР. В мероприятии принимают участие уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, глава Зеленодольского района Александр Тыгин, а также предприниматели, представители органов власти и органов местного самоуправления.

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