Зеленодольские предприниматели вместе с властями обсудят меры по улучшению делового климата в районе

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Зеленодольске стартовала проектировочная сессия, в рамках которой будет разработан краткосрочный план мероприятий по повышению деловой активности и улучшению делового климата в ЗМР. В мероприятии принимают участие уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, глава Зеленодольского района Александр Тыгин, а также предприниматели, представители органов власти и органов местного самоуправления.

«Зеленодольск — один из пилотных районов, в котором мы реализуем проект. Мы уже были с подобными стратегическими сессиями в Нижнекамске и в Бугульме. На очереди дальше у нас Альметьевск <...> Стратегическая сессия — один из этапов работы, ему предваряет большая работа сбора информации, общения с предпринимателями в серии глубинных интервью», — прокомментировал Нагуманов.

Он также добавил, что подобные проектировочные сессии пройдут в 15 районах Татарстана. Мероприятие организовано в рамках внедрения республиканской системы управления деловым климатом в муниципальных образованиях. Проект реализует Совет по предпринимательству при Президенте РТ.

«Мы работаем в формате стратегической сессии. Это значит, что в группе вырабатываются несколько вариантов ответов на вопрос — с какими сложными ситуациями сталкивается бизнес и власть при работе в ЗМР», — поделилась с корреспондентом заместитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

Предприниматели работают в пяти группах, обсуждая индустриальные парки, торговлю и услуги, сельское хозяйство и потребительскую кооперацию, промышленные парки, строительство и транспорт. Сначала они индивидуально определяют по пять проблем в той или иной сфере деятельности, а после этого в группах из предложенного списка выделяют три наиболее актуальные проблемы, которые могут быть решены в ближайший год, и ищут пути их решения.

«В течение двух недель исполком должен будет подготовить дорожную карту, которая будет основана не только на результатах сессии, но и на глубинных интервью, которые мы делали с предпринимателями района», — заключила собеседница агентства.

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