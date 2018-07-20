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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Приволжский райсуд Казани отправил экс-главу «Спурт Банка» под домашний арест, сообщили ИА «Татар-информ» в суде Приволжского района Казани.
Бывший председатель правления банка Евгения Даутова будет находиться под домашним арестом до 6 октября 2018 года. Адвокат подсудимой Олег Шемаев согласился с решением суда.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле в отношении Даутовой было возбуждено уголовное дело о фальсификации отчетности «Спурт Банка». Евгению Даутову обвинили в «выводе» почти четверти миллиарда рублей.
В начале апреля во время пресс-конференции в Министерстве внутренних дел по Татарстану начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак назвал Евгению Даутову «виновной». «Идет следствие и мы считаем, что госпожа Даутова – виновна в этом. Все нюансы выкладывать не буду, потому мы должны проверить ее связь и именно ее выгоду в отношении к тем конечным фирмам, куда ушли деньги», – подчеркнул Владимир Изаак.
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