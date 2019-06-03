Борис Менделевич: В борьбе за здоровье ребенка мама не должна оставаться один на один с проблемами

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В борьбе за здоровье ребенка мама не должна оставаться один на один с проблемами. Такую мысль высказал депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, комментируя ИА «Татар-информ» инициативу Президента РТ Рустама Минниханова о введении электронных сертификатов на лекарства.

«Дети до трех лет — самая уязвимая категория. Важно, чтобы в борьбе за здоровье ребенка мама не оставалась один на один с проблемами», — отметил парламентарий.

Электронные сертификаты на приобретение лекарственных средств для детей до трех лет — это хорошая мера, но она будет успешной только при применении правильных механизмов реализации, считает Менделевич.

Он напомнил, что согласно действующему федеральному законодательству, все дети до трех лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами независимо от материального положения родителей, а растущие в многодетных семьях — до шести лет. Но, по словам депутата, данный закон реализуется не на все 100%.

«Безусловно, адресная поддержка важна. Сейчас нужно понять, насколько эти две инициативы будут пересекаться и каким образом они смогут дополнять друг друга», — заключил Борис Менделевич.

В Татарстане с 2020 года введут электронный сертификат на лекарства детям из многодетных семей. Согласно инициативе Президента РТ, многодетные семьи будут получать сертификат на лекарства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.