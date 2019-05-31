(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Татарстане усилиями прокуратуры работникам агрофирмы выплатили 2,6 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуроры Камско-Устьинского района РТ выявили нарушения в агрофирме «Буртасы». Выяснилось, что 250 работникам организации не заплатили зарплату за март», – уточнил Галиев.

В итоге специалисты надзорного ведомства потребовали, чтобы директор предприятия устранил нарушения. Их требования были рассмотрены и удовлетворены – все работники получили свои деньги.

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