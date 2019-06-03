Минкульт РТ: Старшеклассникам для бесплатного визита в госмузеи нужна справка из школы

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Ученикам старших классов перед посещением государственных музеев РТ Министерство культуры региона рекомендует заранее взять в школе справку об обучении для реализации права бесплатного посещения. Об этом «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя подписанный министром культуры РТ Ирадой Аюповой приказ о праве бесплатного посещения всех государственных музеев региона школьниками с 1 по 11 класс.

Бессрочное нововведение, напомним, начало действовать с 1 июня этого года.

Информационному агентству «Татар-информ» в ведомстве также пояснили, что новый закон распространяется именно на учащихся школ республики и не относится к старшеклассникам, которые после 9 класса перешли к средне-специальному профобучению.

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