Татар-информ

3 июня 2019, 08:50

Экономика и финансыОбщество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

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Экономика и финансыОбщество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Представители отрасли предложили контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).

Призванная заменить их «Концепция санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы» направлена в Роспотребнадзор, пишет газета «Ведомости».

Представители отрасли предложили контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд. Это означает смягчение санитарно-эпидемиологического надзора.

Пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила факт получения инициативы. Однако представитель ведомства заметил, что документ «еще не рассматривали», отмечает издание. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России планируют отменить примерно 10 тыс. советских ГОСТов.

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