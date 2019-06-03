Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).

Призванная заменить их «Концепция санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы» направлена в Роспотребнадзор, пишет газета «Ведомости».

Представители отрасли предложили контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд. Это означает смягчение санитарно-эпидемиологического надзора.

Пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила факт получения инициативы. Однако представитель ведомства заметил, что документ «еще не рассматривали», отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России планируют отменить примерно 10 тыс. советских ГОСТов.

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