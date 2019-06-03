Примерно 10 тыс. советских ГОСТов отменят в России

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Примерно 10 тыс. действующих сейчас в России советских ГОСТов устарели и будут отменены в ближайшем будущем. Об этом рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, передает РИА Новости.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования <...>», – подчеркнул собеседник агентства, назвав принятые до 1991 года государственные стандарты «слабым звеном». По его словам, «все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

При этом Абрамов заметил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта сокращен с 21 года до 17 лет. Уменьшение его к 2021 году в соответствии с поручением главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова до 11 и даже десяти лет он назвал решаемой задачей.

По оценке Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет отечественные компании к обмену лучшими практиками и использованию современной технической политики.

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