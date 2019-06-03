Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Для всех жителей России следующая рабочая неделя будет короче на один день. Об этом напоминает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Лишний выходной связан с празднованием 12 июня Дня России. Он является нерабочим праздничным днем, отметили в ведомстве.

При этом для жителей Татарстана на один день будет короче и начавшаяся сегодня рабочая неделя. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в этом году первый день Ураза-байрама, являющийся в республике нерабочим праздничным днем, в соответствии с указом Президента РТ приходится на 4 июня.

Таким образом, если россиян в июне 2019 года ждут 19 рабочих дней и 11 выходных, включая один праздничный, то у татарстанцев будет 18 рабочих дней и 12 выходных, включая два праздничных.

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