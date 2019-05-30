Татар-информ

30 мая 2019, 00:20

Здоровье и средаНаука и образование

Назван смертельно опасный для сердца напиток

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Здоровье и средаНаука и образование

Назван смертельно опасный для сердца напиток

Употребление энергетиков оказалось способно вызвать нарушение сердечного ритма.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Употребление за короткое время литра энергетических напитков оказалось способно нарушить сердечный ритм. К такому выводу пришли исследователи из Тихоокеанского университета в американском штате Калифорния, передает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

В рамках эксперимента 34 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет выпили около литра либо энергетического напитка с кофеином, либо плацебо. Энергетик, содержащий 304–320 миллиграммов кофеина, подопытные пили в течение часа.

Электрокардиограмма показала, что у пивших энергетический напиток интервал QT, являющийся показателем деятельности сердца, оказался на 6–7,7 миллисекунды дольше. При этом сам по себе кофеин в таком количестве не мог вызвать подобного эффекта. Кроме того, у них на 4 или 5 миллиметров ртутного столба выросло систолическое и диастолическое артериальное давление.

Слишком короткий или слишком длинный интервал QT способен привести к неправильной работе сердца и аритмии, опасной для жизни человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кардиолог назвал наиболее полезные для сердца продукты

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