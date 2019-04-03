Летом филиалы Национального музея Татарстана будут открыты до заката

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). С 1 июня все филиалы Национального музея РТ (10 в Казани и по одному в Камско-Устьинском и Верхнеуслонском районах) перейдут на летний режим работы. Это означает, что для самостоятельных посетителей они будут открываться позже, но и заканчивать работу — также позднее обычного режима. Новый график анонсировала в интервью «Татар-информ» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

«Национальный музей РТ переходит на летнее время. Мы чуть позже будем открываться и чуть позже закрываться, чтобы предоставить возможность вечером посетить музей. Мы заметили, что летом утром в музее никого нет, а вечером желающие, праздно гуляющие по площади 1 Мая туристы или вышедшие на набережную семьи, дергаются в закрытые двери. Каждый музей выбирает то время работы, которое считает оптимальным на этот период. Главный филиал переходит на режим с 12 до 20 часов», — рассказала Гульчачак Назипова.

Кроме того, летом у филиалов Национального музея РТ не будет выходных дней.

Для удобства организованных туристических групп, подчеркнула Назипова, Национальный музей РТ по предварительной договоренности готов организовывать посещения в более ранние часы, чем по летнему рабочему графику.

В течение июня во внутреннем дворе музея также по заявкам ради мероприятий Сабантуя будут организовываться праздники с 10 часов утра.

«Так что в течение всего лета добро пожаловать семьями, с детьми, в составе групп и по одному!» — пригласила Назипова.

Генеральный директор Елабужского Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко отметила также, что все музеи республики работают без перерыва на обед, в отличие от некоторых регионов, имеющих паузу в режиме рабочего дня.

«Летом мы просто себе не позволяем отдых, поскольку к нам идут туристы, и это самое главное. Они идут с проездных теплоходов, автобусов, и поездом, и самолетами летят. Мы готовы встречать посетителей в 6 утра и проводить в 12 ночи по заявкам туристических компаний. Мы рады всегда нашим туристам, особенно жителям РТ: очень хочется, чтобы наши жители знали свою историю, были знакомы с достопримечательными местами, приезжали в наши музеи — их так много и они просто в блестящем состоянии», — резюмировала Гульзада Руденко.

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