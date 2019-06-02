На Кремлевской набережной в Ураза Байрам бесплатно угостят восточным пловом

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). 4 июня гости Кремлевской набережной смогут бесплатно попробовать настоящий восточный плов и традиционный чай. Угощения будут ждать около ресторана «Бахча» с 14 до 18 часов, сообщается на сайте набережной.



«Кремлевская набережная и восточный ресторан “Бахча“ поздравляют всех мусульман с окончанием священного месяца Рамазан и светлым праздником Ураза Байрам», – говорится в сообщении организаторов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 4 июня все мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. В этот день для всех татарстанцев во всех сельских и городских мечетях прочтут гает-намаз, а детей порадуют праздничными мероприятиями. Казанская Галеевская мечеть станет основной площадкой празднования Ураза-байрама.

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