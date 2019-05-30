Казанская Галеевская мечеть станет основной площадкой Ураза-байрам

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 4 июня все мусульмане отметят праздник Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. В этот день для всех татарстанцев во всех сельских и городских мечетях прочтут гает-намаз, а детей порадуют праздничными мероприятиями, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Казанская Галеевская мечеть станет основной площадкой праздника Ураза-байрам. В 6.30 в мечети начнется праздничная проповедь с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. После этого в 7.00 мусульмане совершат праздничный намаз во главе с муфтием. Всех гостей праздника угостят блинами.

В райцентрах и сельских поселениях проповеди и праздничный гает-намаз в мечетях пройдут через 30 минут после восхода солнца или по решению прихожан, сообщает ДУМ РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы отметят Ураза-байрам большим семейным праздником «Рамазан Фест». Праздник начнется 4 июня в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.