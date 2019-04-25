Стал известен маршрут скоростной трассы Москва – Казань

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Государственная компания «Автодор» определила маршрут скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань, которая станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, трасса должна пройти через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. Ее длина составит 729 км, а расчетная скорость движения будет равняться 120 км/ч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане скоростная дорога пройдет по территории Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Лаишевского и Пестречинского районов. Протяженность татарстанского участка составит 133 км.

Автодорога, которую планируется возвести к концу 2024 года, будет платной. На строительство трассы потребуется 539,6 млрд рублей в ценах соответствующих лет. 323,1 млрд рублей должны составить субсидии из федерального бюджета, а 216,5 млрд рублей – средства из внебюджетных источников.

Минтранс РФ и Аналитический центр при Правительстве России согласовали подготовленный «Автодором» документ. План-график реализации проекта направлен на утверждение в Правительство страны, профильный вице-премьер Максим Акимов ознакомлен с намерениями компании, отмечает издание.

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