Защитник Евгений Рясенский подписал контракт с «Нефтехимиком»

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Хоккейный клую «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Евгением Рясенским, об этом сообщается в официальном Twitter`e пресс-службы КХЛ.

31-летний спортсмен в сезоне 2018/19 выступал за «Трактор» (Челябинск). В составе челябинцев хоккеист отыграл 36 матчей и отметился одной голевой передачей при показателе полезности –10.

Рясенский уже выступал за нижнекамский клуб с 2008 по 2011-й, с 2014 по 2017 годы.

Евгений Рясенский заключил однолетний контракт с @HCNeftekhimik68 — KHL Media Team (@khlmediateam) 11 мая 2019 г.

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