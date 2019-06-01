В День защиты детей эстафета флага WorldSkills побывала в Алькеевском районе

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в Международный день защиты детей, эстафета флага WorldSkills побывала в центре Алькеевского района Татарстана – селе Базарные Матаки. Об этом сообщает местное издание «Алькеевские вести».

Алькеевцы встретили эстафету на границе района и сопровождали ее до Центрального парка Базарных Матак. Здесь ее уже ждали молодые работники местных предприятий, школьники и обычные жители села.

Глава Алькеевского района Александр Никошин назвал визит эстафеты флага WorldSkills «историческим событием» и отметил важность рабочих профессий для жизни муниципалитета. «Трудолюбивые умелые рабочие – гарантия благополучного будущего нашего края», – подчеркнул он.

Поздравив собравшихся с Международным днем защиты детей, руководитель района прикрепил в верхнем углу флага WorldSkills нашивку – герб Алькеевского района. Представитель сопровождавшей знамя чемпионата рабочих профессий группы передал ему сертификат, подтверждающий, что оно действительно побывало на территории муниципального образования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева дали старт эстафете флага WorldSkills Kazan 2019 на территории Татарстана. До этого эстафета охватила 24 региона России, 20 стран мира и Международную космическую станцию. Ее финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

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