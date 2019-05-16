Первый канал аннулировал победу дочери Алсу в шестом сезоне «Голос. Дети»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети», победу в котором одержала 11-летняя дочь Алсу – Микелла Абрамова, передает ТАСС.



Компания Group-IB, которая проводила расследование хода зрительского голосования в финале «Голос. Дети», зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.



Итоговый результат будет известен в конце мая, но уже, основываясь на промежуточных результатах, Первый канал аннулировал результат финала песенного детского шоу.



«Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», – говорится в документе, а также отмечается, что к ответственности никто привлечен не будет.



Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования, который обновится перед следующим сезоном «Голоса».



«Произошедшее в шестом сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором», – отмечается в сообщении канала.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос. Дети», итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.



О победе дочери Алсу, которая вызвала возмущение телезрителей, читайте в газете «События».

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