Медики назвали три основные причины развития рака легких

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких. Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на издание Express.

По словам специалистов, по-прежнему главным фактором, способствующим возникновению онкологического заболевания, остается курение. В связи с этим они напомнили о полезности отказа от вредной привычки, даже если она носит многолетний характер, и об опасности пассивного курения.

Способствует развитию рака легких и малоподвижный образ жизни, который особенно опасен для курильщиков. Систематические же физические упражнения снижают риск возникновения онкологического заболевания на 20%.

Кроме того, еще одним важным фактором является некачественный воздух в помещениях. В нем в достаточно больших количествах может присутствовать газ радон, обладающий канцерогенным эффектом. Он способен накапливаться в строительных материалах и просачиваться в них, а обнаружить его можно только с помощью специальных приборов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 90% больных раком легких являются курильщиками.

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