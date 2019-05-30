В Татарстане 90% больных раком легких являются курильщиками

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане 90% больных раком легких и верхних дыхательных путей являются курильщиками. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врач-онколог оториноларингологического отделения Республиканского онкологического диспансера Артур Сайфуллин.

«Наши пациенты, которые болеют раком легких, на 90% – люди, которые курят или курили длительное время», – подчеркнул он.

Раньше большинство курильщиков составляли мужчины и рак легких считался исключительно мужским заболеванием, но с распространением курения среди женщин у них стали чаще появляться онкологические заболевания гортани и легких.

«Связано это с тем, что женщины начали активнее курить, а также с тем, что, как показали исследования, жены курильщиков заболевают раком верхних дыхательных путей и бронхов, трахеи и легких, а также слизистой полости рта в два-три раза чаще, чем женщины, партнеры которых не курят», – пояснил спикер.

Пассивный курильщик получает от 20 до 30% вредных веществ, которые выдыхает курильщик.

Курение прямо связано с увеличением риска развития онкологических заболеваний, в частности, верхних дыхательных путей, слизистых полости рта, глотки и гортани, пищевода, мочевого пузыря и слюнных желез.

«Пациенты со злокачественными новообразованиями имеют не слишком высокие показатели пятилетней выживаемости. У нас в республике это 12–15%. 95% после постановки диагноза “рак“ бросают курить», – добавил Сайфуллин.

При этом 5% остаются приверженцами пагубной привычки.

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