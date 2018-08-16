Опубликовано видео испытаний модернизированного в Казани Ту-22М3М

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Видеозапись испытаний модернизированного на Казанском авиационном заводе российского дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, раскрывающую некоторые особенности его полета, опубликовал телеканал «Звезда».

На видео хорошо видно, что боевой самолет взлетает с широко расправленными крыльями. При этом при наборе скорости их геометрия изменяется – они становятся стреловидными. Именно эта особенность дает Ту-22М возможность использовать различные режимы полета.

Ведущий штурман-испытатель самолета Сергей Большов рассказал телеканалу о более высоком уровне бортового радиоэлектронного оборудования, установленного при модернизации самолета. Это в значительной мере упростило его работу.

Так, по словам специалиста, теперь вся информация доступна в электронном формате, что позволяет решать задачи, не прибегая к помощи таблиц и справочной документации.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Ту-22М3М совершил первый полет в декабре прошлого, 2018 года. В мае 2019-го Президенту России Владимиру Путину показали машину, уже готовую к отправке в войска.

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