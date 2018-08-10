Татар-информ

13 мая 2019, 16:36

Официальная хроника

Владимиру Путину показали в Казани ракетоносцы, готовые к отправке в войска

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Официальная хроника

Владимиру Путину показали в Казани ракетоносцы, готовые к отправке в войска

Фото: архив/Ильнар Тухбатов, tatarstan.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл на КАЗ имени Горбунова, чтобы оценить ход модернизации авиазавода.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президенту России Владимиру Путину показали новые образцы самолетов и вертолетов, выпускаемых в Татарстане. В том числе глава государства осмотрел Ту-160 и Ту-22М3, готовые к отправке в войска.

Новые самолеты Владимир Путин осмотрел на территории КАЗ имени Горбунова. Владимира Путина сопровождали Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Юрий Борисов, министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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На территории КАЗ имени Горбунова Владимир Путин также осмотрел продукцию Казанского вертолетного завода. Президент России поднялся на борт нового Ми-38Т, осмотрел Ми-8МТВ-5-1, собранные для ВКС России. Неподдельный интерес главы государства вызвали и легкие гражданские вертолеты «Ансат» в санитарном и коммерческом исполнениях. О достоинствах новой вертолетной техники Владимиру Путину рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» глава «Вертолетов России» уточнил, что Казанским вертолетным заводом по заказу Минобороны РФ изготовлено два военно-транспортных вертолета Ми-38Т, которые в данный момент готовы к проведению испытаний. Завершение испытательных процедур и отправка вертолетов в войска ожидаются не раньше 1 квартала 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин сегодня прибыл в Казань, чтобы оценить ход модернизации КАЗ имени Горбунова и познакомиться с новейшей продукцией авиазавода.

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