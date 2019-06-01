В Минтруде объяснили сокращение новогодних праздников россиян в 2020 году

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Минтруде рассказали, что количество нерабочих праздничных дней в будущем году не изменится, поскольку они установлены Трудовым кодексом, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что нерабочие праздничные дни не сокращаются, а совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные переносятся постановлением правительства.

Планируется, что субботу и воскресенье 4 и 5 января перенесут на понедельник и вторник 4 и 5 мая, благодаря чему будет соблюдена норма ТК о сохранении 42 часов непрерывного отдыха между рабочими неделями.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники россияне смогут отдохнуть восемь дней. 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на понедельник и вторник и будут рабочими днями.

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