Россиянам на 2 дня сократят новогодние каникулы

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассматривает проект постановления Правительства РФ о переносе праздничных дней в 2020 году, сообщает Российская газета.

Новогодние каникулы в следующем, 2020 году, продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

По словам экспертов, сокращение числа дней отдыха в честь Нового года произойдет по «техническим причинам».

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в нашей стране на Новый год являются дни с 1 по 8 января. В 2018 и 2019 годах каникулы увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, продлив тем самым каникулы. А в 2018 году за счет того, что суббота 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Таким образом, 30 и 31 декабря вновь продлили отдых.

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник и будут рабочими днями, в связи с этим увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, постановление предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.



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