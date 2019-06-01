Победители «Созвездия – Йолдызлык» подарили Президенту РТ книгу о фестивальном движении

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Победители республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык-2019» сегодня в Казанском Кремле вручили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову памятную книгу о фестивальном движении. Второй экземпляр они попросили передать Президенту России Владимиру Путину.

«Фестивальное движение на следующий год отмечает юбилей. Это история, которую мы постарались поместить в альбом. Здесь все, благодаря кому создавалось наше движение. Разрешите сегодня подарить вам эту книгу, потому что для миллионов детей Татарстана эту историю пишете вы», – сказал один из участников фестиваля.

Принимая подарок, Рустам Минниханов подчеркнул, что такая книга должна находиться в музее Казанского Кремля. «В этой книге – огромный труд педагогов, родителей и наших юных дарований. Спасибо за такой прекрасный подарок», – отметил Президент РТ.

«Созвездие – Йолдызлык» – крупнейшее фестивальное движение Татарстана в области современного эстрадного искусства. Фестиваль проводится под патронажем Президента республики и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и охватывает все города и районы РТ.

В текущем году в отборочных турах фестиваля приняли участие 19 тыс. 585 татарстанцев в возрасте от 5 лет до 21 года, представившие на суд жюри 2 тыс. 742 творческих номера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле вручил специальные государственные стипендии победителям республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык-2019». Заслуженные награды получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.