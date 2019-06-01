Татар-информ

1 июня 2019, 14:16

ОбществоКультура

Рустам Минниханов вручил стипендии победителям республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Рекомендуем

ОбществоКультура

Рустам Минниханов вручил стипендии победителям республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Фото: tatarstan.ru

Награды в Казанском Кремле получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле вручил специальные государственные стипендии победителям республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык-2019». Заслуженные награды получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

На торжественной церемонии Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся с Международным днем защиты детей. «Самые добрые и светлые воспоминания у каждого из нас связаны с детством. Детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник и для взрослых, перед которыми стоит ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. Мы должны сделать все, чтобы наши дети чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизни», – сказал он.

Ð’Ñ€ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÑÑ‚Ð¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼ ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ ÑÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð° &quot;Ð¡Ð¾Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´Ð¸Ðµ-Ð™Ð¾Ð»Ð´Ñ‹Ð·Ð»Ñ‹Ðº - 2019&quot;

Символично, что именно в этот день проходит чествование победителей фестиваля «Созвездие – Йолдызлык», добавил Президент РТ. «Фестиваль стал важной формой реализации творческих дарований юных татарстанцев. Его школу прошли более миллиона участников. Победители разных лет реализовали себя в творчестве, обрели известность и заслуженное признание. Концерты фестиваля с успехом проходят в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге», – подчеркнул он.

По словам Рустама Минниханова, «Созвездие – Йолдызлык» является примером успешной деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому воспитанию подрастающего поколения. «Его участники своим творчеством и гражданской активностью вносят неоценимый вклад в развитие родной республики. Татарстан гордится вами», – обратился он к присутствующим.

Ð’Ñ€ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÑÑ‚Ð¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼ ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ ÑÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð° &quot;Ð¡Ð¾Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´Ð¸Ðµ-Ð™Ð¾Ð»Ð´Ñ‹Ð·Ð»Ñ‹Ðº - 2019&quot;

Президент РТ также поблагодарил педагогов-наставников, которые «своим трудом открывают юные дарования, растят из них настоящих звезд».

«В следующем году мы будем отмечать 100-летие образования ТАССР, 20 лет исполняется движению “Созвездие – Йолдызлык”. Уверен, что фестиваль будет способствовать раскрытию богатой истории родной республики и станет грандиозным праздником детского творчества», – заключил он.

Ð’Ñ€ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÑÑ‚Ð¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼ ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ ÑÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð° &quot;Ð¡Ð¾Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´Ð¸Ðµ-Ð™Ð¾Ð»Ð´Ñ‹Ð·Ð»Ñ‹Ðº - 2019&quot;

Победители фестиваля в номинациях «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс» получили диплом о присуждении специальной государственной стипендии Президента РТ, денежную премию от Правительства РТ, Министерства по делам молодежи РТ и ПАО «Татнефть», а педагоги – грант Министерства образования и науки РТ и подарок.

«Созвездие – Йолдызлык» – крупнейшее фестивальное движение Татарстана в области современного эстрадного искусства. Фестиваль проводится под патронажем Президента республики и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и охватывает все города и районы РТ.

Ð’Ñ€ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÑÑ‚Ð¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑÐ¼ ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ ÑÑÑ‚Ñ€Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²Ð° &quot;Ð¡Ð¾Ð·Ð²ÐµÐ·Ð´Ð¸Ðµ-Ð™Ð¾Ð»Ð´Ñ‹Ð·Ð»Ñ‹Ðº - 2019&quot;

В текущем году в отборочных турах фестиваля приняли участие 19 тыс. 585 татарстанцев в возрасте от 5 лет до 21 года, представившие на суд жюри 2 тыс. 742 творческих номера. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Победители «Созвездия – Йолдызлык» подарили Президенту РТ книгу о фестивальном движении
Новости дня
15:22
В Минтруде объяснили сокращение новогодних праздников россиян в 2020 году
15:06
Компания Apple планирует отказаться от iTunes
14:40
Победители «Созвездия – Йолдызлык» подарили Президенту РТ книгу о фестивальном движении

Второй экземпляр памятной книги участники попросили Рустама Минниханова передать Владимиру Путину.

14:16
Рустам Минниханов вручил стипендии победителям республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Награды в Казанском Кремле получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

14:05
Визг шин, жажда скорости и выбросы адреналина: Казань в 14-й раз приняла турнир по картингу

В соревновании на Кубок Правительства РТ приняли участие дети от 8 до 16 лет.

13:57
В результате двух взрывов на заводе под Нижним Новгородом пострадали 19 человек

Взрывы и пожар произошли сегодня днем в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл».

13:48
Рифкат Минниханов: Картинг помогает развивать детям навыки вождения, они становятся «технарями»

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» рассказал о тенденции к увеличению количества участников в турнире на Кубок Правительства РТ.

13:42
Юные тетюшане в Международный день детей побывали «В гостях у сказки»

С раннего утра в центральном парке города Тетюши было многолюдно.

13:26
Тимур Тимерзянов: Количество ребят, занимающихся в Татарстане картингом, не может не радовать

Чемпион мира и Европы по автогонкам назвал турнир на Кубок Правительства РТ одним из самых многочисленных в плане количества участников.

13:18
«Семьи Татарстана самые дружные и крепкие»: Минниханов вручил медали «Ана даны – Материнская слава»

Рустам Минниханов отметил, что в республике растет количество многодетных семей.

12:36
В Татарстане с 2020 года введут электронный сертификат на лекарства детям из многодетных семей

Согласно инициативе Президента РТ, многодетные семьи будут получать сертификат на лекарства в размере 10 тыс. руб. в год для детей до 3 лет.

12:28
В Татарстане ввели в эксплуатацию более 47% жилья от плана

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

12:06
Минниханов: В РТ с 2020 года семьи с тремя и более детьми будут освобождены от платы за детсад

В республике более 7,2 тыс. детей будут посещать детские сады бесплатно.

11:56
В Татарстане семьи с пятью и более детьми с 2020 года будут получать ежемесячное пособие

По поручению Президента Татарстана Правительством республики разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей.

11:55
На видео попало, как в Казани легковушка врезалась в цветочный магазин и снесла ограждение

Авария, участником которой стала «Лада Веста», произошла сегодня рано утром на улице Восстания.

11:48
Марат Ахметов: Наступил период активной работы по защите посевов

Глава Минсельхоза РТ призвал аграриев республики активизировать работу по защите растений.

11:29
Росгвардейцы устроили для детей из казанского детдома праздник с ковбоями, конкурсами и сладостями

Военнослужащие казанского отряда спецназа приурочили веселое мероприятие ко Дню защиты детей.

11:24
Казанцы смогут бесплатно посетить офф-программу Международного фестиваля «Европа – Россия – Азия»

С 12 по 19 июня в Качаловском театре впервые выступит московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.

11:10
В преддверии Дня защиты детей «Фонд Хайруллина» подарил праздник 250 юным татарстанцам

Ребята из 10 районов республики посетили Казань, посмотрели спектакль и получили вкусные подарки.

11:06
Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

В Доме Правительства прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором были рассмотрены итоги проведенных в республике экомероприятий.

10:58
В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг
10:40
Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Жители Заинска пройдут собеседования с работодателями и заполнят анкеты на ярмарке вакансий.

10:39
Очевидцы сняли на видео затопленные дождем улицы Казани

Видеоролик разместили пользователи Интернет на страницах в соцсетях.

10:26
Всемирно известный пианист Денис Мацуев трижды сыграл на бис для казанской публики

Солист выступил с ГСО РТ и маэстро Александром Сладковским на фестивале «Белая сирень».

09:48
Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

В копилке татарстанских синхронистов «золото» и «серебро».

События