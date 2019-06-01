Рустам Минниханов вручил стипендии победителям республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле вручил специальные государственные стипендии победителям республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык-2019». Заслуженные награды получили 16 сольных исполнителей и 24 творческих коллектива.

На торжественной церемонии Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся с Международным днем защиты детей. «Самые добрые и светлые воспоминания у каждого из нас связаны с детством. Детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник и для взрослых, перед которыми стоит ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. Мы должны сделать все, чтобы наши дети чувствовали себя под надежной защитой и получили хороший старт в жизни», – сказал он.

Символично, что именно в этот день проходит чествование победителей фестиваля «Созвездие – Йолдызлык», добавил Президент РТ. «Фестиваль стал важной формой реализации творческих дарований юных татарстанцев. Его школу прошли более миллиона участников. Победители разных лет реализовали себя в творчестве, обрели известность и заслуженное признание. Концерты фестиваля с успехом проходят в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге», – подчеркнул он.

По словам Рустама Минниханова, «Созвездие – Йолдызлык» является примером успешной деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому воспитанию подрастающего поколения. «Его участники своим творчеством и гражданской активностью вносят неоценимый вклад в развитие родной республики. Татарстан гордится вами», – обратился он к присутствующим.

Президент РТ также поблагодарил педагогов-наставников, которые «своим трудом открывают юные дарования, растят из них настоящих звезд».

«В следующем году мы будем отмечать 100-летие образования ТАССР, 20 лет исполняется движению “Созвездие – Йолдызлык”. Уверен, что фестиваль будет способствовать раскрытию богатой истории родной республики и станет грандиозным праздником детского творчества», – заключил он.

Победители фестиваля в номинациях «Хореография», «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло» и «Конферанс» получили диплом о присуждении специальной государственной стипендии Президента РТ, денежную премию от Правительства РТ, Министерства по делам молодежи РТ и ПАО «Татнефть», а педагоги – грант Министерства образования и науки РТ и подарок.

«Созвездие – Йолдызлык» – крупнейшее фестивальное движение Татарстана в области современного эстрадного искусства. Фестиваль проводится под патронажем Президента республики и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и охватывает все города и районы РТ.

В текущем году в отборочных турах фестиваля приняли участие 19 тыс. 585 татарстанцев в возрасте от 5 лет до 21 года, представившие на суд жюри 2 тыс. 742 творческих номера.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.