«Семьи Татарстана самые дружные и крепкие»: Минниханов вручил медали «Ана даны – Материнская слава»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском Кремле вручил многодетным мамам республики медали РТ «Ана даны – Материнская слава».

«Замечательно, что именно сегодня, в Международный день защиты детей, мы проводим торжествую церемонию вручения медалей Республики Татарстан “Ана даны – Материнская слава”, – сказал Президент РТ. – Татарстанские семьи самые дружные, крепкие, многонациональные».

Рустам Минниханов отметил, что только с начала текущего года в республике свои союзы зарегистрировали 5 тыс. 283 семьи. «Каждый пятый брак является межнациональным – 21%. Большая часть рожденных детей являются в семьях вторыми и последующими детьми – 61%. Отрадно, что растет количество многодетных семей. На 1 мая их зарегистрировано 35 тыс. 177. Сегодня мы как никогда осознаем необходимость возрастания роли института семьи, сохранения семейных ценностей – любви, уважения и взаимопонимания», – подчеркнул он.

Одной из первых заслуженную награду получила домохозяйка из Набережных Челнов Ирина Аблукова – многодетная мать, воспитывающая 11 детей. Ее муж Александр работает сторожем в Центре детского технического творчества, а раньше руководил детским объединением «Резьба по дереву» на базе Набережночелнинской (коррекционной) общеобразовательной школы № 68. Сейчас в свободное время он продолжает заниматься любимым делом (резьбой по дереву), приобщая к нему своих сыновей.

«Мой муж, взрослые дети помогают мне во всем – в уборке, стирке, в целом по хозяйству. У нас очень дружная семья. Младшему ребенку, сыну, – шесть лет, старшей дочери – 24 года. Мы с мужем – уже бабушка и дедушка. Главный секрет нашей семьи – это любовь и уважение», – рассказала ИА «Татар-информ» Ирина Аблукова.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» получила подсобный рабочий филиала № 3 агрофирмы «Нармонка» Камско-Устьинского района РТ Алсу Зигангирова, которая вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Их старший сын Ранис окончил Старо-Казеевскую школу с «отличием». В настоящее время он учится на шестом курсе в Казанском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело». Самый младший ребенок в семье Раяз посещает Балчиклинскую начальную школу – детский сад.

Наград также удостоились домохозяйка из Казани Лилия Валиева – мать шестерых детей, уборщик служебных помещений Тат-Тулбинского сельского дома культуры Кукморского района РТ Зульфия Миннеханова, у которой четыре сына и дочь, социальный работник из Черемшанского района Лариса Трофимова, воспитывающая с мужем пятерых детей.

«Пусть в ваших семьях всегда царит атмосфера любви, гармонии и взаимопонимания», – пожелал собравшимся Рустам Минниханов.

На церемонии награждения Президент РТ озвучил ряд решений по дополнительным мерам поддержки многодетных семей, которые вводятся с 1 января 2020 года.

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