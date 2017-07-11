Проводники поездов дальнего следования выучат английский к чемпионату WorldSkills в Казани

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Проводники поездов дальнего следования пройдут курсы английского языка перед Международным чемпионатом профессионального мастерства WorldSkills, который Казань примет в августе. Кроме того, в вагонах, предназначенных для иностранцев, появятся электронные переводчики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«Для проводников, которые будут участвовать в перевозке участников WorldSkills, будут курсы по английскому. Помимо этого в составах, где будут ехать участники чемпионата, проводникам выдадут электронное устройство-переводчик с базовыми вопросами и ответами на английском. Проводник говорит, а прибор переводит», — пояснил Коновалов.

Организовывать комфортные путешествия для иностранцев работники железных дорог уже тренировались во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Павлович Черемнов.

«Национальный чемпионат был преддверием мирового чемпионата по профессиям, который состоится в августе. К нему мы будем продолжать организационную и техническую подготовку. В планах и на мировой чемпионат тоже обеспечить перевозку организованных групп, волонтеров, гостей, участников», — поделился Черемнов.

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