В период проведения Национального чемпионата WorldSkills Russia перевезено 40 тыс. пассажиров

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). За время проведения Национального чемпионата WorldSkills Russia перевезено 40 тыс. пассажиров по маршруту Казань — Аэропорт — Казань, из них 16 тыс. — организованные группы, 15 тыс. — волонтеры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Для нас уже в мае месяце прошел экзамен — это Национальный чемпионат WorldSkills. Мы его успешно отработали, перевезли достаточное количество пассажиров. Это более 40 тыс. пассажиров — 16 тыс. организованных групп и 15 тыс. волонтеров», — отметил спикер.

Он сообщил, что в результате слаженной работы за время чемпионата cбоев в движении пригородных поездов и других внештатных ситуаций допущено не было.

В августе 2019 года АО «Содружество» вновь будет официальным перевозчиком на данном маршруте в период проведения в Казани 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

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