Haier: Открытие «умного» завода в Набережных Челнах возможно в 2021 году

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Работы по строительству «умного» завода Haier в Набережных Челнах планируется начать в 4-м квартале этого года. Ввод производства в эксплуатацию возможен в 2021 году, рассказали ИА «Татар-информ» в компании.

«Мощность умного завода будет составлять 500 тыс. единиц продукции. Это завод нового поколения, который позволяет производить высокотехнологичную продукцию серийного выпуска с сохранением максимальной гибкости производства, которая обеспечивается высоким уровнем автоматизации и роботизации», — говорится в сообщении китайской корпорации.

На предприятии будет применена автоматизированная система управления технологическими и производственными процессами, а также разработанная Haier индустриальная облачная платформа. Она объединит все потоки: логистику, поставки комплектующих, склад, сервис, каналы продаж, R&D центры и обратную связь с потребителями. «На такое взаимодействие затрачиваются минуты и даже секунды», — подчеркивают в компании.

Завод создаст минимум 60 рабочих мест. Для сравнения, на аналогичном современном заводе работает 600 человек, добавили в Haier.

«Затраты на создание "умного" завода в несколько раз выше инвестиций в обычный современный завод. Все 100% инвестиций корпорации Haier», — рассказали в компании, не уточнив точную сумму требуемых вложений.

«Корпорация Haier не рассматривает другие индустриальные зоны и площадки. В глобальной стратегии развития Haier в РФ выбрана Республика Татарстан, г. Набережные Челны, где уже успешно реализован 1-й проект корпорации Haier — завод по производству высокотехнологичных холодильников», — отмечается в сообщении.

«Умный» завод будет размещен в индустриальном парке Haier в Набережных Челнах. Площадь земельного участка составляет 127 га. Площадь одного такого завода составляет 30 тыс. квадратных метров.

Подписание запланированного соглашения о создании «умного» завода между Правительством Республики Татарстан, администрацией города Набережные Челны, Министерством промышленности и торговали Российской Федерации и Haier Group будет считаться отправной точкой проекта. Ранее сообщалось, что документ будет подписан на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии глав России и КНР.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.