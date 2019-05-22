Президент РТ предложил Владимиру Путину построить в Татарстане «умный завод» Haier

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе российского государства Владимиру Путину построить в Татарстане «умный завод» Haier. Об этом руководитель республики сегодня сообщил на встрече с членом Госсовета Китая господином Ван Юном.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, делегация КНР во главе с Ван Юном во вторник посетила Набережные Челны, где ознакомились с работой ПАО «КАМАЗ» и завода по производству бытовой техники Haier. «Рустам Минниханов сообщил, что обратился с просьбой к Президенту России Владимиру Путину подписать в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии глав государств соглашение о намерениях по реализации проекта „умного завода“ Haier», — отметили в пресс-службе. Президент РТ попросил господина Ван Юна поддержать данное предложение.

Китайская корпорация Haier в 2016 году открыла в Татарстане завод по выпуску холодильников, на данный момент ведется работа по строительству завода стиральных машин, который планируется открыть в сентябре. В 2018 году корпорация объявила о планах построить в Набережных Челнах промышленный парк площадью около 125 га. Инвестиции в проект составят 1 млрд долларов. В промпарке Haier планируется создать более 5 тыс. рабочих мест.

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