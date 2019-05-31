В День защиты детей гостей Кремлевской набережной угостят бесплатным мороженым и шоколадом

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В честь Дня защиты детей 1 июня на Кремлевской набережной организуют праздничную программу, а также будут раздавать бесплатный шоколад и мороженое, рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета города Казани Айрат Фаизов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На набережной с часу дня жители и гости столицы могут посетить игровые площадки, настольные игры, проявить себя в выразительном чтении, посмотреть выступления, шоу мыльных пузырей и посетить мастер классы. Также наши коллеги обещают бесплатное мороженое и шоколад», — рассказал он.

Напомним, что к празднику Кремлевская набережная подготовила программу «Радуга детства». С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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