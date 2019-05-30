Кремлевская набережная приглашает всех юных казанцев на праздник «Радуга детства»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня Кремлевская набережная в Международный день защиты детей подготовила увлекательную программу «Радуга детства». Начало в 13.00, сообщается на сайте набережной.



На центральной аллее развернется игровая площадка с настольными играми, где юные жители и гости Казани покажут свою смекалку, ловкость и умение быстро найти ответ в решении задач.



В 13:00 часов на аллее искусств начнутся летние чтения «Мое маленькое путешествие в детство», где любители книг смогут проявить свои таланты в выразительном чтении своих любимых сказок, детских рассказов и стихов. Каждый ребенок может прийти на праздник со своей книгой и продемонстрировать талант в чтении.



В 15.00 часов на Пирсе состоится праздничный концерт «Планета детства», на котором выступят дети с лучшими концертными номерами, кроме того, всех без исключения порадует шоу мыльных пузырей. После концерта начнется детская дискотека с веселыми аниматорами, конкурсами и призами.



На детской аллее в пять часов вечера гостей будет развлекать детей Папа Карло, который расскажет ребятам интересные истории и почитает добрые волшебные сказки. В шесть часов детский клуб «Кремлик» организует мастер-классы по изготовлению закладок, цветов и многое другое.



На набережной для всех будут работать карусели, напольные и настольные игры.

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