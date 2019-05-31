В Татарстане сельскохозяйственные потребительские кооперативы выиграли гранты на 154 млн рублей

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Татарстане сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат гранты на общую сумму 154 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

В Минсельхозпроде РТ комиссия подвела итоги конкурса на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Как сообщили в ведомстве, для участия в конкурсе были отобраны десять потребительских кооперативов из восьми муниципальных районов и из города Набережные Челны. Из них победителями признаны пять участников. Это сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Заготовитель» (Высокогорский район), «Поволжский завод ЗЦМК» (Зеленодольский район), «Иген» (Кукморский район), «Фаиза» (Муслюмовский район) и «Восток» (Нурлатский район).

«Общая сумма грантов, которые будут выделены победителям конкурса, составила 154 млн рублей», – уточнил заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Фанис Рафиков.

По его словам, два кооператива планируют направить средства гранта на реализацию проекта по переработке молока. Один из выигравших грант кооперативов намерен вложить полученные средства в проект по переработке мяса крупного рогатого скота, другой – по производству комбикормов и третий – по оказанию услуг в области растениеводства.

Как пояснил Фанис Рафиков, гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов предоставляются по ведомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017 – 2020 годы».

«Средства на грантовую поддержку сельхозкооперативов выделяются из республиканского и федерального бюджетов», – добавил собеседник агентства.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», начинающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы выиграли гранты на сумму 75 млн рублей.

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