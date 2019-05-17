В Татарстане сельскохозяйственные потребкооперативы получат гранты на 75 млн рублей

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Татарстане начинающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат гранты на сумму 75 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«На конкурс на предоставление грантов поступило 37 заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрированных менее года назад. Победителями признаны 16 сельхозкооперативов», – рассказал заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Фанис Рафиков.

По его словам, предполагается реализовать пять проектов переработки мяса крупного рогатого скота, по четыре проекта переработки мяса птицы и молока, по одному – переработки зерна и овощей, а также один проект по приготовлению монокорма.

Победители конкурса начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов представляют 11 муниципальных районов республики, при этом в Мамадышском районе гранты получат три, а в Арском, Дрожжановском и Сабинском районах – по два кооператива. «Размер одного гранта составляет от 3,3 до 5 млн рублей», – уточнил собеседник агентства.

Гранты предоставляются на развитие материально-технической базы начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Денежные средства на финансовую поддержку выделены из республиканского бюджета.

«Кооперативы на эти деньги приобретут, в частности, оборудование для убойных цехов и цехов по переработке молока, линии по переработке овощей и зерна, автомобили для перевозки молока, мяса и другой сельхозпродукции», – добавил Фанис Рафиков.

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