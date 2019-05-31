Татар-информ

31 мая 2019, 06:56

Здоровье и среда

Минздрав России поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Рекомендуем

Здоровье и среда

Минздрав России поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Научные исследования доказали, что курение кальяна в местах общественного питания может наносить вред здоровью посетителей и работников.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Минздраве России поддерживают запрет на курение кальянов в местах общественного питания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — рассказали в министерстве.

Научные исследования доказали, что курение кальяна в подобных местах может наносить вред здоровью посетителей и работников. Использование кальяна представляет собой большую опасность для человека, поскольку связано с увеличением артериального давления и частоты сердечных сокращений, снижением легочной функции. 

Также опасность представляют бестабачные кальяны, поскольку их устройство является благоприятной средой для размножения различных видов бактерий. 

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», — отметили в Минздраве.

Сегодня, 31 мая, во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака, направленная на привлечение людей к табачной эпидемии и ее последствиям.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева рассказала ИА «Татар-информ» о том, что у республиканского ведомства вызывает опасения рост популярности кальяна и электронных сигарет среди представителей молодежи.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Профессор КФУ дал советы, как избежать удара молнии
Новости дня
07:50
Минниханов вручит 30 школьникам «Президентские дневники»

Заявки на участие в конкурсе подали 4 тыс. школьников из всех районов Татарстана.

07:26
Роструд напомнил о правилах работы во время жаркой погоды
07:15
В Казани открылся социальный центр «Благовест» для помощи нуждающимся людям

Каждый неравнодушный человек может оказать социальному центру посильную помощь, пожертвовав необходимые вещи для приюта.

06:56
Минздрав России поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе
06:29
В Нижнекамске откроется выставка легендарного 80-летнего художника Геннадия Капитова

Среди приглашенных на выставку – члены Союза художников Татарстана, а главное – сам юбиляр.

06:12
Профессор КФУ дал советы, как избежать удара молнии

Мурат Тагиров отметил ложность мифа об опасности разговоров по мобильному телефону во время грозы.

05:35
Заинский детсад «Волшебная сказка» выпустил первых воспитанников

Дошкольное образовательное учреждение открылось в ноябре 2015 года.

04:17
Долгожитель Дрожжановского района освоил квадроцикл

Хадизян Миначевич по профессии плотник, в селе его руками построено немало домов.

03:21
Нижнекамцы предложили привлечь к строительству колеса обозрения промышленников

Колесо обозрения запустят в конце этого года.

02:56
Школьники Набережных Челнов собрали почти 4 тонны отработанных батареек

Генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко вручила победителю специальный приз – ноутбук.

01:13
Выпускной в Тетюшской школе искусств провели в формате «Синей птицы» и «Модного приговора»

Мероприятие открыл детский хор «Микст», после которого по сценарию началась трансляция «телепередач».

00:20
В рамках проекта «Мировые маршруты культуры» заинские школьники представили «Живой музей»

Кульминацией спектакля стала дуэль с Дантесом, гибель Пушкина и стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».

30.05 23:50
На набережной Кабана жители Казани смогут увидеть капоэйру в исполнении мастера из Бразилии

Показательное выступление в центре столицы Татарстана состоится в первый день лета.

30.05 23:30
Рустам Минниханов принял участие в ифтаре, посвященном Марджани, в Мемориальной мечети Москвы

Перед верующими выступил Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин.

30.05 23:24
Казань вновь примет этап Кубка России по шахматам

Мемориал Рашида Нежметдинова пройдет в столице Татарстана с 1 по 9 июня.

30.05 23:12
Сборная пенсионеров из Альметьевска завоевала на Спартакиаде «золото», нижнекамцы – «бронзу»

Всего в соревнованиях принимали участие 45 команд – около 500 пенсионеров.

30.05 22:52
Район озера Нижний Кабан в Казани может стать центральным городским парком

Мэру Казани представили концепцию развития территории озера Нижний Кабан – ул. Хади Такташ.

30.05 22:46
В Казанской ратуше откроется выставка «Шелковый путь души» с этюдами Болгара и Бахчисарая

В ходе работы экспозиции посетители познакомятся с красотой тюркской цивилизации и маршрутом Великого Шелкового пути.

30.05 22:26
В Нижнекамске с помощью тяжелой техники приступили к ремонту улицы Чабьинская

Улица имеет историческое значение и названа в честь населенного пункта Чабья, который ранее располагался на месте жилых микрорайонов города.

30.05 22:00
Лучшая шахматистка Казани о турнире претенденток: «Все участницы имеют шанс победить»

Международный гроссмейстер Алиса Галлямова 22 года назад выиграла турнир претенденток в Казани.

30.05 21:52
В День защиты детей в парке «Крылья Советов» откроется «Город Мастеров»

Каждый ребенок, пришедший в парк, сможет почувствовать себя настоящим специалистом, получить новые знания или изготовить поделку собственными руками.

30.05 21:40
На турнире претенденток по шахматам в Казани собрались сильнейшие шахматистки мира

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

30.05 21:36
В сквере имени Аксенова назовут победителя проекта мелодекламаций «Слова и Музыка»

Финалистам проекта будут вручены ценные призы.

30.05 21:20
Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

Отключение затронет все районы столицы Татарстана, за исключением Советского.

30.05 21:06
Челнинец стал чемпионом мира по жиму штанги на соревнованиях в Токио

В Японии прошли чемпионат и первенство мира по жиму штанги лежа и жиму классическому.

События