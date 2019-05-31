Минздрав России поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Минздраве России поддерживают запрет на курение кальянов в местах общественного питания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — рассказали в министерстве.

Научные исследования доказали, что курение кальяна в подобных местах может наносить вред здоровью посетителей и работников. Использование кальяна представляет собой большую опасность для человека, поскольку связано с увеличением артериального давления и частоты сердечных сокращений, снижением легочной функции.

Также опасность представляют бестабачные кальяны, поскольку их устройство является благоприятной средой для размножения различных видов бактерий.

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», — отметили в Минздраве.

Сегодня, 31 мая, во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака, направленная на привлечение людей к табачной эпидемии и ее последствиям.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева рассказала ИА «Татар-информ» о том, что у республиканского ведомства вызывает опасения рост популярности кальяна и электронных сигарет среди представителей молодежи.

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