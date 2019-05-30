Минздрав РТ опасается роста популярности кальяна и электронных сигарет у молодежи

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). У Министерства здравоохранения Татарстана вызывает опасения рост популярности кальяна и электронных сигарет среди представителей молодежи. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

Многие молодые люди убеждены, что курение кальяна и вейпов практически безвредно, но многочисленные медицинские исследования говорят об обратном, подчеркнула спикер.

«Необходимо внести изменения в федеральный закон о распространении на кальян и сигареты тех же ограничений, которые затрагивают табачные изделия», – добавила она.

Кроме того, Хаева проинформировала, что за 2018 год в Татарстане было организовано 225 мероприятий по профилактике табакокурения и алкогольной зависимости в школах, ссузах, вузах и летних лагерях. Их слушателями стали в общей сложности около 11 тыс. человек.

«Проводиться большая работа по профилактике. Только за 2018 год волонтерами и сотрудниками центра было реализовано 225 мероприятий. Количество слушателей программ превысило 11 тыс.», – сказала главный психиатр-нарколог Минздрава республики.

Региональный ресурсный центр в рамках программы «Общее дело» за сокращения алкоголизации и табакокурения действует на базе Республиканского наркологического диспансера с 2012 года.

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