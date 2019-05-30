Власти РТ расширят грантовую поддержку сельских поселений до 255 млн рублей

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Кабинет Министров Татарстана принял решение увеличить количество республиканских грантов для сельских поселений и довести размер их финансирования до 255 млн рублей. Об этом на президиуме Совета муниципальных образований заявил председатель организации Экзам Губайдуллин.

«Количество грантов сельским поселениям Республики Татарстан увеличено на 66 и составит 170 единиц на общую сумму 255 млн рублей – согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан № 1065 от 20 мая 2019 года», – сообщил он и поблагодарил за системную поддержку местных властей Президента и Правительство республики.

В заседании совета приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин и представители Кабмина РТ. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились главы и руководители исполкомов муниципальных районов и городских округов республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два сельских поселения Кайбицкого района получили гранты на развитие инфраструктуры.

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