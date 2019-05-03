Два сельских поселения Кайбицкого района выиграли 1,5 млн рублей на развитие инфраструктуры

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Маломеминское и Муралинское сельские поселения Кайбицкого района стали обладателями грантов в размере 1,5 млн рублей, пишут «Кайбицкие зори».



Накануне Дня местного самоуправления в Казани подвели итоги республиканского конкурса на предоставление грантов сельским и городским поселениям. В нем приняли участие 43 муниципалитета республики, от которых поступило 217 заявок.





Победа Маломеминского и Муралинского поселений стала долгожданной для сельчан. «Эта результат слаженной работы местной власти, их актива и жителей поселений», – отметил источник.



Согласно условиям конкурса, с помощью средств укрепят материально-техническую базу объектов жизнеобеспечения поселений, обустроят объекты инфраструктуры и решат другие социальные вопросы поселений.

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