Госсоветник РТ обсудил с муфтием Дагестана сотрудничество в области религиозного образования

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сегодня Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев обсудил с муфтием, председателем Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Хаджи Абдулаевым сотрудничество между регионами в области религиозного образования и духовной культуры.

Кроме того, гость из Дагестана поделился с Минтимером Шаймиевым впечатлениями от посещения Болгарского музея-заповедника, Болгарской исламской академии и мечетей Казани.

Встреча прошла в Доме Правительства республики. Его участниками также стали ректор Дагестанского исламского университета Магомед Абдулаев и генеральный директор ООО «Симург» Самат Хакимов, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Ахмад Хаджи Абдулаев совершает рабочую поездку в Татарстан. Основной ее целью является знакомство с историческими памятниками татарского народа в области духовной культуры. Накануне муфтий Дагестана встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

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