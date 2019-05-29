Рустам Минниханов встретился с муфтием Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Абдулаевым

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с муфтием Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Абдулаевым, встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ахмад хаджи Абдулаев 27 мая прибыл с рабочим визитом в Татарстан. Основной целью поездки является знакомство с историческими памятниками татарского народа в области духовной культуры.

За время визита муфтий Дагестана посетил Болгарский музей-заповедник и ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии.

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